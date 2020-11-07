Зарплату Леброна мають значно зменшити

Клуби НБА можуть знизити зарплати гравців

Джерело - Чемпіон.

Сумарно гравці НБА втратять в майбутньому сезоні в цілому від $ 720 до 800 млн.

Про це повідомляє ESPN.

Дохід Стефена Каррі з Голден Стейт Ворріорс може впасти з $ 43 до 35,3 млн в наступному році, у Леброна Джеймса (Лос-Анджелес Лейкерс) - з 39,2 до 32,2, а у Кавая Леонарда (Лос-Анджелес Кліпперс) - з 34,4 до 28,2.

За останніми оцінками, сумарно гравці НБА втратять в майбутньому сезоні в цілому від $ 720 до 800 млн. Раніше профспілка гравців НБА проголосував за схвалення пропозиції НБА з проведення сезону-2020/2021, який почнеться 22 грудня, а регулярний чемпіонат буде складатися з 72 ігор.

Нагадаємо, колишня зірка НБА помер у в'язниці.