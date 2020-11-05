Одеса дотиснула Черкаські Мавпи у Суперлізі

Одеса перемогла вдома Черкаські Мавпи в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

У переможців найрезультативнішим став Ділейлі Блейлок з 17 очками. Він при цьому реалізував 4 з шести триочкових – половину забитих загальнокомандних. Загалом же найрезультативнішим на майданчику став Олександр Кобець з Черкаських Мавп. Він стабільно набрав очки впродовж усього ігрового часу, зупинившись на позначці 29 очок (5/9 триочкових).

Суперліга – Регулярний чемпіонат

5 тур, 05 листопада

Одеса – Черкаські Мавпи – 80:71 (19:17, 24:20, 20:17, 17:17)

Раніше, Хімік обіграв Миколаїв.