Хімік обіграв Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Хімік у стартовому матчі 5-го туру регулярного чемпіонату Суперліги вдома обіграв МБК Миколаїв.
Матч завершився з рахунком 84:76 на користь господарів майданчика.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
5 тур, 05 листопада
Хімік — Миколаїв 84:76 (17:20, 27:14, 22:19, 18:23)
Хімік: Ковляр (6), Марченко (13), Клевзуник (7), Нельсон (30 + 9 підбирань + 5 передач), Вашингтон (5 + 8 підбирань) - старт; Салліван (14 + 11 підбирань + 5 передач), Зотов (9), Козак.
Миколаїв: Хохоник, Едж (26), Заплотинський (2 + 8 підбирань), Едріен (19 + 7 підбирань), Кушніров (7) - старт; Бономм (12 + 7 передач), Боднар, Дубоненко (0 + 3 підбирання), Адедіран (12 + 8 підбирань).
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