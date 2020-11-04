Баскетболіст продовжить виступи на Тайвані

Колишній гравець національної збірної України Ігор Зайцев продовжить кар'єру в тайванському клубі Фубон Брейвз.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зайцев за свою професійну кар'єру встиг пограти в українських Кривбасбаскеті, Азовмаші і Хіміку, також виступав за польські Росу Радом і Зелену Гуру, а також провів сезон в іспанській Манресі.

Після європейського етапу кар'єри український бігмен переїхав на Тайвань, де з 2018 по 2020 роки був лідером місцевого Тайвань Бірз.

Фубон Брейвз виступають в лізі ASEAN, в якій також представлені клуби з Таїланду, Філіппін, Малайзії, Китаю, Сінгапуру, Гонконгу і В'єтнаму.

Зайцев ставав чемпіоном України з Хіміком, вигравав Кубок Польщі з Роса Радом. У сезоні 2019/20 Зайцев став чемпіоном Тайваню в складі Тайвань Бірз, набираючи по сезону 15.6 очка, роблячи 8.1 підбирання та 3.1 передачі в середньому за гру.

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