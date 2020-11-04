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НБА планує почати новий сезон 22 грудня

Сьогодні 15:41 80 0
У кулуарах не сумніваються, що сезон стартує за 3 дні до католицького Різдва
НБА планує почати новий сезон 22 грудня
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Ключове голосування по даті початку сезону 2020-2021 НБА в профспілці гравців відбудеться сьогодні, 5 листопада. 

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

У кулуарах не сумніваються, що сезон стартує 22 грудня, за 3 дні до католицького Різдва.

Якщо НБА підтвердить старт сезону 22 грудня, то тренувальні табори в лізі розпочнуться 1 грудня. Перед стартом регулярного чемпіонату кожен клуб проведе по 3-4 контрольні матчі.

Через зсув дат регулярний сезон 2020-2021 буде складатися не з 82, а з 72 матчів. Це дозволить НБА почати плей-офф в кінці травня, а новий чемпіон визначиться не пізніше 20-х чисел липня.

Альтернативним варіантом проведення сезону 2020-2021 вважається старт 18 січня. В такому випадку регулярний чемпіонат можуть скоротити до 60 матчів.

Діючими чемпіонами НБА є Лос-Анджелес Лейкерс.

Нагадаємо, зірка НБА арештований за напад на жінку.

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