Американський захисник залишив Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.
Американський захисник Лакі Джонс залишив Черкаські Мавпи.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець припинив співпрацю з українським клубом за сімейними обставинами. Сторони вже розірвали угоду.
З початку сезону американець зіграв чотири матчі в Суперлізі. У середньому набирав 16,7 очка, 4,5 підбирання за поєдинок. РЕ 14.5, що є найкращим показником у складі Черкаських Мавп і 17-м в лізі.
Черкаські Мавпи наразі посідають десяту сходинку в турнірній таблиці - сім поразок у семи матчах.
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