Американський захисник залишив Черкаські Мавпи

Джонс залишив клуб за сімейними обставинами

Джерело - ФБУ.

Американський захисник Лакі Джонс залишив Черкаські Мавпи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець припинив співпрацю з українським клубом за сімейними обставинами. Сторони вже розірвали угоду.

З початку сезону американець зіграв чотири матчі в Суперлізі. У середньому набирав 16,7 очка, 4,5 підбирання за поєдинок. РЕ 14.5, що є найкращим показником у складі Черкаських Мавп і 17-м в лізі.

Черкаські Мавпи наразі посідають десяту сходинку в турнірній таблиці - сім поразок у семи матчах.

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