НБА може втратити мільярд доларів

Джерело - sportarena.com.
НБА боїться втратити до мільярда доларів доходу в разі старту нового баскетбольного сезону в січні.
Про це повідомляє ESPN.
Асоціація хоче почати сезон до Різдва - орієнтовочно 22 грудня, але дату повинна схвалити профспілка баскетболістів.
З останнім домовитися поки не вдається - профспілка пропонує почати чемпіонат в січні. Дату в грудні там вважають занадто ранньої через нещодавнє завершення минулого сезону.
У разі, якщо чемпіонат стартує в січні, Асоціація боїться не встигнути завершити його до початку Олімпійських ігор в Токіо і втратити значні рейтинги в конкуренції з Олімпіадою. Також початок сезону в січні внесе нові небажані корективи в планування сезону 2021-22.
Асоціація пропонує в грудні почати урізаний сезон, в якому кожна команда проведе 72 матчів. Такий розклад допоможе НБА завершити сезон до липня, а баскетболістам - встигнути зіграти в Токіо.
Нагадаємо, Голден Стейт хоче підписати лідера Чикаго.