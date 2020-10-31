НБА може втратити мільярд доларів

НБА боїться втратити до мільярда доларів доходу в разі старту нового баскетбольного сезону в січні.

Про це повідомляє ESPN.

Асоціація хоче почати сезон до Різдва - орієнтовочно 22 грудня, але дату повинна схвалити профспілка баскетболістів.

З останнім домовитися поки не вдається - профспілка пропонує почати чемпіонат в січні. Дату в грудні там вважають занадто ранньої через нещодавнє завершення минулого сезону.

У разі, якщо чемпіонат стартує в січні, Асоціація боїться не встигнути завершити його до початку Олімпійських ігор в Токіо і втратити значні рейтинги в конкуренції з Олімпіадою. Також початок сезону в січні внесе нові небажані корективи в планування сезону 2021-22.

Асоціація пропонує в грудні почати урізаний сезон, в якому кожна команда проведе 72 матчів. Такий розклад допоможе НБА завершити сезон до липня, а баскетболістам - встигнути зіграти в Токіо.

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