Голден Стейт хоче підписати лідера Чикаго

Клуб хоче підписати Янга

Джерело - Чемпіон.

Команда НБА Чикаго Буллз прийняла рішення виставити на обмін Таддеуса Янга і Томаша Саторанского.

Про це повідомляє The Athletic.

Інтерес до Таддеус Янгу проявляє Голден Стейт Ворріорс, який бажає знайти додаткове рішення в якості гравця ротації для Дреймонда Гріна.

У турнірній таблиці Західної конференції регулярного чемпіонату НБА поточного сезону Голден Стейт посів останнє місце з 80 очками в 65 іграх і не бере участі в рестарт сезону.

Таддеус Янг перейшов в Чикаго Буллз перед сезоном-2019/2020. Янг провів 64 матчі в регулярному чемпіонаті в складі команди з Чикаго, набираючи за гру 10,3 очка, роблячи 4,9 підбирання і віддаючи 1,8 результативної передачі. В грудні інтерес до Янгу проявляли в Лос-Анджелес Кліпперс, однак угода так і не відбулася. У Янга є трирічний контракт з Чикаго.

Нагадаємо, драфт НБА відбудеться у віртуальному режимі.