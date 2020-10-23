Джерело - basket-planet.com.
Драфт НБА відбудеться 18 листопада о 19:00 за часом Східного узбережжя США (2:00 ночі за київським часом).
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Драфт відбудеться у віртуальному форматі: комісіонер НБА Адам Сільвер і його заступник Марк Тейтум будуть оголошувати вибори команд зі студії ESPN. Однак самі гравці будуть з'являтися в телеефірі завдяки віртуальним засобам зв'язку.
Драфт-2020 спочатку повинен був відбутися в кінці червня, однак через зсув термінів сезону НБА переносився кілька разів.
Раніше, Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан.