Драфт відбудеться 18 листопада

Драфт НБА відбудеться 18 листопада о 19:00 за часом Східного узбережжя США (2:00 ночі за київським часом).

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Драфт відбудеться у віртуальному форматі: комісіонер НБА Адам Сільвер і його заступник Марк Тейтум будуть оголошувати вибори команд зі студії ESPN. Однак самі гравці будуть з'являтися в телеефірі завдяки віртуальним засобам зв'язку.

Драфт-2020 спочатку повинен був відбутися в кінці червня, однак через зсув термінів сезону НБА переносився кілька разів.

Раніше, Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан.