У Будівельнику стався спалах коронавірусу

Джерело - basket.com.ua.
Жертвами пандемії коронавірусу стали 61-річний тренер Будівельника Вальдемарас Хомічюс і три баскетболісти - Гейб Дево, Андрій Кожем'якін та Сергій Горбенко.
Про це повідомляє Basket.com.ua.
У найближчих матчах Суперліги функції головного тренера в Будівельнику на себе візьме асистент Хомічюса Леонід Яйло. Що стосується кадрів, то в розпорядженні киян залишилися дев'ять гравців, включаючи прибувшого на перегляд екс-розігруючого збірної України Стівена Бертта.
Будівельник сьогодні в рамках Суперліги зустрінеться з МБК Миколаїв. На 31 жовтня у столичного клубу заплановано домашній матч проти Черкаських Мавп.
Раніше, Миколаїв поступився Запоріжжю у Суперлізі.