У Будівельнику стався спалах коронавірусу

COVID-19 вдарив по клубу Суперліги

Жертвами пандемії коронавірусу стали 61-річний тренер Будівельника Вальдемарас Хомічюс і три баскетболісти - Гейб Дево, Андрій Кожем'якін та Сергій Горбенко.

Про це повідомляє Basket.com.ua.

У найближчих матчах Суперліги функції головного тренера в Будівельнику на себе візьме асистент Хомічюса Леонід Яйло. Що стосується кадрів, то в розпорядженні киян залишилися дев'ять гравців, включаючи прибувшого на перегляд екс-розігруючого збірної України Стівена Бертта.

Будівельник сьогодні в рамках Суперліги зустрінеться з МБК Миколаїв. На 31 жовтня у столичного клубу заплановано домашній матч проти Черкаських Мавп.

Раніше, Миколаїв поступився Запоріжжю у Суперлізі.