Миколаїв поступився Запоріжжю у Суперлізі

Миколаївська команда продовжила серію поразок

Джерело - Чемпіон.

У матчі української баскетбольної Суперліги Миколаїв зустрічався із Запоріжжям.

Господарі зазнали розгромної поразки - 66:90.

Миколаїв наступний поєдинок має зіграти 29 жовтня в Києві проти Будівельника. Запоріжжя 30 жовтня гратиме вдома проти Київ-Баскета.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

25 жовтня

Миколаїв - Запоріжжя 66:90 (19:21, 16:29, 20:17, 11:23)

Миколаїв: Омоера 20, Кушніров 13о + 8пд, Артамонов 8о + 6пр, Заплотинський 7, Едж 7, Хохоник 5, Конате 4, Адедиран 2, Боднар, Дубоненко, Лук’ян.

Запоріжжя: Кеффі 20, Форчун 19, Сизов 12о + 9пд, Міхеєв 10о + 5пр, Морозов 10, Титов 7, Тихонов 6о + 7пд, Мальчевський 6, Соколенко.

Раніше, Київ-Баскет у неймовірному матчі здолав Дніпро у Суперлізі.