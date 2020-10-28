Клуб НБА був проданий за 1,6 мільярда доларів

Сім'я Міллерів продала Юту Джаз

Джерело - Чемпіон.

Сім'я Міллерів досягла домовленості про продаж Юти Джаз засновнику компанії Qualtrics Раяну Сміту.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.

The Miller family saved the Jazz in the mid-1980's, buying the team and keeping it in Salt Lake. 50-win seasons, 9 division titles and two WC championships. Only the Spurs have a better winning percentage than the Jazz (1470-1014, .592) since the 1989-1990 season. https://t.co/kQCRhIk6VF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2020

Загальна сума угоди, в яку буде включений стадіон Юти Вівінт Арена у Солт-Лейк-Сіті, складе близько $ 1,6 млрд.

Раян Сміт народився в штаті Юта і є давнім уболівальником команди. Сміт є засновником компанії Qualtrics, яка була продана їм у 2018 році за $ 8 млрд. Qualtrics займається програмним забезпеченням.

Попередні власники, родина Міллерів, володіли Ютою протягом 36 років. Тепер угода повинна бути схвалена радою керівників НБА.

У минулому сезоні Юта вилетіла в першому раунді плей-оф конференції, програвши Денвер Наггетс з рахунком 3-4.

Нагадаємо, драфт НБА відбудеться у віртуальному режимі.