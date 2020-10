Клуб НБА був проданий за 1,6 мільярда доларів

Сім'я Міллерів досягла домовленості про продаж Юти Джаз засновнику компанії Qualtrics Раяну Сміту.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.

The Miller family saved the Jazz in the mid-1980's, buying the team and keeping it in Salt Lake. 50-win seasons, 9 division titles and two WC championships. Only the Spurs have a better winning percentage than the Jazz (1470-1014, .592) since the 1989-1990 season. https://t.co/kQCRhIk6VF