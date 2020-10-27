Найкращий асистент Суперліги залишив МБК Миколаїв

Артамонов відіграв за корабелів лише три матчі

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Миколаїв і розігруючий Клим Артамонов дійшли згоди щодо розірвання чинного контракту за взаємною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клим Артамонов взяв участь в трьох офіційних іграх поточного сезону, в середньому набираючи 8.7 очка, 8.7 передачі та 3.3 підбирання. Артамонов приєднався до Миколаєва по ходу літнього міжсезоння-2020, перейшовши з Одеси.

За підсумками трьох матчів розігруючий був лідером ліги за асистами, маючи у своєму активі найкращий показник результативних передач.

Раніше, Миколаїв поступився Запоріжжю у Суперлізі.