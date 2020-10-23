Київ-Баскет з рекордом переміг Харківські Соколи у Суперлізі

Київ-Баскет здобув п'яту перемогу поспіль

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет переміг вдома Харківських Соколів у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

Кияни із перших хвилин захопили ініціативу у матчі та впевнено довели поєдинок до п`ятої поспіль перемоги в сезоні, побивши заодно рекорд результативності, який не протримався і години після перемоги Прометея в Миколаєві.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

23 жовтня

Київ-Баскет – Харківські Соколи 116:94 (35:16, 20:28, 35:21, 26:29)

Раніше, Запоріжжя розібралося із Черкаськими Мавпами у Суперлізі.