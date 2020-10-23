 Запоріжжя розібралося із Черкаськими Мавпами у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Запоріжжя розібралося із Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Сьогодні 20:52 330 0
Запоріжжя подовжив переможну серію до чотирьох матчів
Запоріжжя розібралося із Черкаськими Мавпами у Суперлізі
#Черкаські Мавпи, #Запоріжжя, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи вдома програли Запоріжжю в рамках матчу третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга 
Регулярний чемпіонат, 23 жовтня

Черкаські Мавпи - БК Запоріжжя 66:98 (18:22, 12:30, 15:25 21:21)

Черкаські Мавпи: О.Бондаренко 6, Лакі Джонс 18, Конєв 9, Хаджифейзович 1, Скапінцев 7 - старт; Ткаченко 2 + 5 підбирань, Кобець 14, Дзюба 4, Товкач 2, Сергєєв 3, Нагорний, Токовенко.

Запоріжжя: Кеффі 18 + 8 передач, Форчун 20 + 6 підбирань, Сизов 12, Мальчевський 11, Маяускас 9 - старт; Титов 8 + 6 передач + 3 перехоплення, Міхєєв 10 + 5 підбирань, Тихонов 7 + 7 підбирань), Морозов 2.

Раніше, Київ-Баскет переміг Миколаїв.

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