Запоріжжя розібралося із Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи вдома програли Запоріжжю в рамках матчу третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга
Регулярний чемпіонат, 23 жовтня
Черкаські Мавпи - БК Запоріжжя 66:98 (18:22, 12:30, 15:25 21:21)
Черкаські Мавпи: О.Бондаренко 6, Лакі Джонс 18, Конєв 9, Хаджифейзович 1, Скапінцев 7 - старт; Ткаченко 2 + 5 підбирань, Кобець 14, Дзюба 4, Товкач 2, Сергєєв 3, Нагорний, Токовенко.
Запоріжжя: Кеффі 18 + 8 передач, Форчун 20 + 6 підбирань, Сизов 12, Мальчевський 11, Маяускас 9 - старт; Титов 8 + 6 передач + 3 перехоплення, Міхєєв 10 + 5 підбирань, Тихонов 7 + 7 підбирань), Морозов 2.
Раніше, Київ-Баскет переміг Миколаїв.