 Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан | Баскетбол | Champion.com.ua
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Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан

Сьогодні 15:55 128 0
Останні два роки фахівець працював телеаналітиком
Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан
#Нью-Орлеан, #НБА

Джерело - basket-planet.com.

Стен ван Ганді став новим головним тренером Нью-Орлеана, підписавши чотирирічний контракт.

Про це повідомляє ESPN.

Він змінить на цій посаді Елвіна Джентрі, звільненого після закінчення минулого сезону.

61-річний Стен ван Ганді останні два роки працював телеаналітиком. До цього він провів в НБА в ролі наставника 11 сезонів, керуючи Маямі, Орландо і Детройтом. Він здобув 523 перемоги при 384 поразках в регулярному чемпіонаті і 48 перемог при 43 поразках в плей-оф. Його найкращим результатом став вихід у фінал плей-оф з Орландо в сезоні 2008-09.

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