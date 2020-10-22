Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан

Останні два роки фахівець працював телеаналітиком

Стен ван Ганді став новим головним тренером Нью-Орлеана, підписавши чотирирічний контракт.

Про це повідомляє ESPN.

Він змінить на цій посаді Елвіна Джентрі, звільненого після закінчення минулого сезону.

61-річний Стен ван Ганді останні два роки працював телеаналітиком. До цього він провів в НБА в ролі наставника 11 сезонів, керуючи Маямі, Орландо і Детройтом. Він здобув 523 перемоги при 384 поразках в регулярному чемпіонаті і 48 перемог при 43 поразках в плей-оф. Його найкращим результатом став вихід у фінал плей-оф з Орландо в сезоні 2008-09.

Раніше, Лейкерс просять НБА списати контракт Луола Денга.