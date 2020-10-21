Лейкерс просять НБА списати контракт Луола Денга

Джерело - Чемпіон.
Лейкерс просять НБА списати зарплату Луола Денга в розмірі $ 5 млн до 2022 року.
Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.
Лейкерс посилаються на той факт, що Денг не може продовжити кар'єру, що є підставою для списання мертвих грошей з платежів відомості. Лос-Анджелес хоче звільнити додаткові кошти в платіжці для витрат на ринку вільних агентів в міжсезоння.
Sources: The Lakers have requested a career-ending injury application to have Luol Deng’s salary removed from team books. Deng agreed to buyout with Lakers in 2018, retired last October and is owed salary through 2022.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2020
Клуб повинен заплатити Денгі $ 5 млн у наступному сезоні і в сезоні-2021/2022. Контракт Денга був викуплений з розтяжкою у 2018 році, гравець завершив кар'єру восени минулого року. У 2016 році Денг підписав з Лейкерс чотирирічний контракт на $ 72 млн. Виправдати очікування дворазовий учасник Матчу зірок НБА не зміг. Лейкерс вивели його з ротації, а потім викупили контракт.
Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.