Лейкерс просять НБА списати контракт Луола Денга

Лейкерс просять НБА списати зарплату Луола Денга в розмірі $ 5 млн до 2022 року.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.

Лейкерс посилаються на той факт, що Денг не може продовжити кар'єру, що є підставою для списання мертвих грошей з платежів відомості. Лос-Анджелес хоче звільнити додаткові кошти в платіжці для витрат на ринку вільних агентів в міжсезоння.

