Лейкерс просять НБА списати контракт Луола Денга

Гравець завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Лейкерс просять НБА списати зарплату Луола Денга в розмірі $ 5 млн до 2022 року.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.

Лейкерс посилаються на той факт, що Денг не може продовжити кар'єру, що є підставою для списання мертвих грошей з платежів відомості. Лос-Анджелес хоче звільнити додаткові кошти в платіжці для витрат на ринку вільних агентів в міжсезоння.

Sources: The Lakers have requested a career-ending injury application to have Luol Deng’s salary removed from team books. Deng agreed to buyout with Lakers in 2018, retired last October and is owed salary through 2022. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2020

Клуб повинен заплатити Денгі $ 5 млн у наступному сезоні і в сезоні-2021/2022. Контракт Денга був викуплений з розтяжкою у 2018 році, гравець завершив кар'єру восени минулого року. У 2016 році Денг підписав з Лейкерс чотирирічний контракт на $ 72 млн. Виправдати очікування дворазовий учасник Матчу зірок НБА не зміг. Лейкерс вивели його з ротації, а потім викупили контракт.

Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.