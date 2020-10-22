Леонард може залишити Лос-Анджелес Кліпперс

Один з лідерів може залишити команду

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард може покинути команду в міжсезоння.

Про це повідомляє The Athletic.

Лос-Анджелес збирається повністю оновити склад у міжсезоння, а Леонард стане однією з центральних фігур для обміну.

У минулому сезоні Леонард не зміг привести команду до успіху в плей-оф. Кліпперс вилетіли на стадії другого раунду в серії плей-оф з Денвер Наггетс (3:4), розгубивши перевагу 3:1. Після завершення сезону Лос-Анджелес розлучився з головним тренером Доком Ріверсом.

Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.