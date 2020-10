Індіана призначила нового головного тренера

Керівництво Індіани Пейсерс визначилося з новим головним тренером команди.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.

Цю посаду займе Нейт Бьоркгрен.

The Indiana Pacers are hiring Raptors assistant Nate Bjorkgren as their new head coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.