Індіана призначила нового головного тренера

Новим наставником команди став Нейт Бьоркгрен

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Індіани Пейсерс визначилося з новим головним тренером команди.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.

Цю посаду займе Нейт Бьоркгрен.

The Indiana Pacers are hiring Raptors assistant Nate Bjorkgren as their new head coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2020

Бьоркгрен до недавнього часу займав пост помічника головного тренера Торонто Репторс Ніка Нёрса, на цій посаді він став чемпіоном НБА в 2019 році.

В цілому ж 45-річний фахівець ніколи не працював в якості головного тренера клубу НБА. Тренерську кар'єру він почав в 2004 році. У минулому Нейт працював в клубах Ліги розвитку і в цій якості став чемпіоном D-ліги в 2011 році. В НБА у фахівця є досвід роботи асистентом в Фінікс Санз.

Нагадаємо, Індіана залишилася без тренера після вильоту з плей-оф від Маямі Хіт. З посади був звільнений Нейт Макміллан.