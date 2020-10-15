Лейкерс можуть втратити ключового гравця

Рондо може залишити команду

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Лейкерс Реджон Рондо відмовиться від опції гравця на 2,61 мільйона доларів і вийде на ринок вільних агентів.

Про це повідомляє Basketball News.

Не виключено, що Рондо повернеться в Лейкерс і підпише з командою угоду на поліпшених умовах.

У переможному для Лейкерс розіграші плей-оф Рондо в середньому за гру набирав по 8,9 очка, 4,3 підбирання і 6,6 передачі. Також досвідчений плеймейкер забивав 40% триочкових.

Титул з Лейкерс став для Реджона Рондо другим в кар'єрі. Вперше чемпіоном НБА він став в 2008 році з Бостоном після перемоги в фіналі над Лейкерс.

Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.