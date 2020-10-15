Яйло буде працювати його помічником

Джерело - ФБУ.

Досвідчений литовський тренер Вальдемарас Хомічюс стане головним тренером київського Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Леонід Яйло працюватиме його асистентом - таке рішення прийняло керівництво клубу. Ще 8 жовтня керівництво клубу призначило Яйла головним тренером команди.

Хомічюс добре відомий українським вболівальникам роботою у Дніпрі, який очолював з 2012 до 2015 роки. Саме з ним дніпряни вперше у власній історії вийшли до фіналу Суперліги у сезоні 2014/2015, перемігши з рахунком 3:2 у півфіналі саме Будівельник.

Також нині 61-річний Вальдемарас працював головним тренером в російських клубах Динамо Москва, Урал Грейт, Унікс, Тріумф та Парма. Здобував срібні та бронзові медалі чемпіонату Росії. У 2003 став переможцем Євробаскету у якості тренера-консультанта збірної Литви.

Сезон 2019/20 Хомічюс провів біля керма литовського клубу Алітус Дзукія.