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Будівельник представив нового головного тренера

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У Будівельник повернувся Леонід Яйло
Будівельник представив нового головного тренера
#Будівельник

Джерело - ФБУ.

Будівельник оголосив про призначення на пост головного тренера команди Леоніда Яйло.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

З 2013 до 2017 Яйло працював асистентом в штабі Будівельника спочатку у Айнарса Багатскіса, а потім у Віталія Чернія, Володимира Коваля та Євгена Мурзіна.

За цей час Яйло виграв з клубом два чемпіонські титули Суперліги (2014, 2017) та два Кубка України (2014, 2015).

Минулий сезон 47-річний тренер працював у штабі Айнарса Багатскіса у Київ-Баскеті.

Для Будівельника новий сезон Суперліги стартує 16 жовтня домашнім поєдинком у Палаці спорту проти Дніпра.

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