Миколаїв залишили два американські легіонери

Джерело - niknews.mk.ua.
Напередодні першого матчу в новому сезоні Суперліги МБК Миколаїв розстався з двома легіонерами.
Про це повідомляє niknews.mk.ua.
Склад Корабелів покинули захисник Елайджа Кейн і важкий форвард Кеммеон Холсі. Водночас третій легіонер миколаївців, захисник Дарнелл Едж, залишився в тренувальному таборі клубу.
Відзначається, що менеджмент МБК Миколаїв уже почав пошуки нових гравців. Проте, на найближчий матч з Тернополем клуб може додати до заявки баскетболістів з молодіжного складу.
У зв'язку з пандемією коронавірусу, американський тренер Миколаєва Кріс Томас подав у відставку. На його місці був призначений Валентин Берестнєв.