Миколаїв залишили два американські легіонери

Корабели в терміновому порядку шукають заміну

Напередодні першого матчу в новому сезоні Суперліги МБК Миколаїв розстався з двома легіонерами.

Про це повідомляє niknews.mk.ua.

Склад Корабелів покинули захисник Елайджа Кейн і важкий форвард Кеммеон Холсі. Водночас третій легіонер миколаївців, захисник Дарнелл Едж, залишився в тренувальному таборі клубу.

Відзначається, що менеджмент МБК Миколаїв уже почав пошуки нових гравців. Проте, на найближчий матч з Тернополем клуб може додати до заявки баскетболістів з молодіжного складу.

У зв'язку з пандемією коронавірусу, американський тренер Миколаєва Кріс Томас подав у відставку. На його місці був призначений Валентин Берестнєв.