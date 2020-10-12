Миколаїв визначився з новим тренером

Американця замінив місцевий фахівець Берестнєв

Джерело - ФБУ.

МБК Миколаїв визначився з новим головним тренером основної команди клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Її очолив місцевий фахівець Валентин Берестнєв.

Раніше посаду головного тренера за власним бажанням залишив американець Кріс Томас, який ще не встиг стартувати з миколаївцями в новому сезоні Суперліги.

Валентин Берестнєв очолював до цього другу миколаївську команду. Минулого сезону вона була серед лідерів групи на момент дочасного завершення сезону через пандемію коронавірусу.

На початку поточного сезону омолоджена команда МБК-2-Ніко здобула під керівництвом Валентина Берестнєва дві перемоги над Новомосковськом у Вищій лізі.

Тренерський штаб Миколаєва залишився незмінним: Терренс Мерфі, Денис Роздобудько, Олександр Цикалюк. МБК-2-Ніко очолив Денис Роздобудько.

Найближчі за розкладом поєдинки Суперліги Миколаїв має зіграти вдома 16 та 18 жовтня проти Тернополя та Київ-Баскета.