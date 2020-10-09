Головний тренер МБК Миколаїв Кріс Томас подав заяву про відставку.

Про це розповів сам американський спеціаліст

Своє рішення пояснює високим рівнем поширення COVID-19 в Україні і як наслідок критичним порогом інфікованих провідних гравців клубу.

"В умовах пандемії і непередбачуваності чемпіонату України я не можу гарантувати виконання завдання, поставленого переді мною президентом клубу. Я дуже шкодую, що через хворобу провідних гравців клуб змушений був пропустити дві стартові гри чемпіонату.

Я побоююся, що ситуація пов'язана з пандемією посилюватиметься і через це я не виправдаю покладених на мене надій. Не в моїх правилах бути аутсайдером і я прийняв важке для себе рішення попросити про свою відставку.

Я вдячний президенту клубу, всьому колективу, гравцям і миколаївцям за наданий прийом і забезпечення мого комфортного перебування в вашому місті. Я бажаю команді, місту та Україні успішно пережити ці важкі часи. Я залишає ваше місто з почуттями жалю і вдячності. Я бажаю всім здоров'я і процвітання", - відзначив Томас.