Будівельник підписав американського захисника

Джонсон став гравцем Будівельника

Джерело - ФБУ.

26-річний американський захисник Реджі Джонсон підписав контракт з Будівельником.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сезон 2019/20 провів в елітному дивізіоні Угорщини у складі Залакерамія ЗТЕ, де 20 матчах у середньому за 34 хвилини мав статистику в 21,1 очка + 3,6 передачі + 3,3 підбирання + 1,4 передачі. Джонсон влучав 49,8% з гри та 75,3 % штрафних, також реалізуючи 41% дальніх спроб.

До Залакерамії Джонсон грав в угорському Капошварі, клубі другого за престижністю іспанського дивізіону Оренсе та за шведський клуб KFUM.

Реджі Джонсон також свого часу провів 4 сезони в NCAA за Маямі та Гемптон. В своєму випускному сезоні (2015/16) новачок киян у середньому набирав 18 очок + 3,6 підбирання + 4,0 передачі + 1,6 перехоплення за 36 хвилини у грі. З Гемптоном Джонсон двічі грав у рамках Березневого Шаленства (March Madness).

Раніше, Будівельник підсилився колишнім гравцем клубу НБА.

Нагадаємо, Будівельник повертається у Суперлігу.