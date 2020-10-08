Будівельник підписав контракт із Козловим

Досвідчений снайпер переїхав до Києва

Джерело - Чемпіон.

Досвідчений український захисник Роман Козлов (29 років, 192 см, 82 кг) переїздить до київського Будівельника після багатьох років у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Козлов провів сезон 2019/20 у складі команди Харківські Соколи.

У 25 матчах (12 у старті) регулярного чемпіонату Роман у середньому за 19,4 хвилини приносив Соколам 8.2 очка + 1.1 передачі + 1.0 підбирання. Козлов влучав 52.5% двоочкових, 35.0 % дальніх та 72.4 % штрафних кидків.

Зазначимо також, що Роман взимку представляв Соколів на конкурсі триочкових Матчу Зірок Суперліги у Києві.

Раніше, Будівельник підписав американського захисника.