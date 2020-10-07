Тренер Детройта відзначив форму Михайлюка

Український баскетболіст Святослав Михайлюк прекрасно провів збори Детройта.

Про це розповів головний тренер Дуейн Кейсі.

"Він привів своє тіло в форму. Коли він потрапив сюди, то зламав палець і набрав близько 15 фунтів (6,8 кг., - прим. ред.). Зараз він їх скинув, і Михайлюк знаходиться в найкращій формі, відколи він тут.

Він прекрасно провів збори. Святослав і Люк (Кеннард) - наші два найкращих стрільці, почуваються дуже впевнено. Дуже вражає міцність Михайлюка", - сказав Кейсі.