Будівельник підсилився колишнім гравцем клубу НБА

Клуб почав комплектацію з потужного підписання

Будівельник підписав 26-ти річного Джонатана Брайса Джонсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Джонсон (208 см, 105 кг) є випускником університету Північної Кароліни, за який виступав з 2012 до 2016 роки.

Після NCAA Брайс був обраний клубом НБА Лос-Анджелес Кліпперс на драфті-2016 під загальним 26-м номером, але не отримав достатньо шансів. В сезоні 16/17 Джонсон провів лише 3 матчі з ЛАК, де виходив на паркет на 3,1 хвилини за матч.

У своєму другому і наразі останньому сезоні в НБА перейшов до "Мемфіса" після обміну в Детройт, і в Грізліс провів 9 матчів по 6,7 хвилини в середньому, за які встигав приносити команді 3,0 очка + 2,0 підбирання.

Для підтримання ігрової форми Джонсон в сезоні 2017/18 також провів 26 матчів (23 у старті) у складі фарм-клубу Мемфіса, і за 27,5 хвилин набирав у середньому 13,2 очка + 9,4 підбирання + 1,0 блока + 1,3 передачі.

Сезон 2019/20 провів в чемпіонаті Пуерта Ріко, а після того розпочався його європейський етап кар’єри. Джонсон виступав в Італії за Орландіну в Серії Б (17,3 очки + 11,2 підбирання + 1,6 передачі), а минулий сезон провів в елітному французькому дивізіоні за Роан.

У Франції до карантину Джонсон встиг провести 7 матчів, в яких мав наступну статистику за 25,4 хвилини: 13,3 очки + 5,4 підбирання + 1,4 перехоплення + 1,4 передачі при 62,9 % з гри.

Раніше, Будівельник повертається у Суперлігу.