Хімік підсилив склад американським центровим

Южненці підписали третього легіонера

Джерело - ФБУ.

Хімік напередодні перших офіційних ігор сезону підписав ще одного американського гравця - новачок южненської команди Тоні Вашингтон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Американець грає на позиції центрового. З 2013 до 2018 року він виступав за університет La Salle в NCAA.

Завершив виступ за NCAA Тоні Вашингтон зі статистикою - 61% реалізації кидків з гри, набирав в середньому 7.7 очка і 7.4 підбирання за гру.

З 2018 році гравець почав свою професійну кар'єру в Європі, один сезон провів в команді Basketball Academie Limburg (BAL), Нідерланди. У свій перший сезон Вашингтон здобув звання кращого ребаундерів ліги DBL. В середньому за сезон Тоні робив 11,3 підбора за гру.

Сезон 2019/2020 Тоні Вашингтон провів в словенській команді Рогашка, граючи в середньому по 23 хвилини, набирав 9.6 очка і робив 7 підбирань за гру.

Контракт гравця з южненським клубом підписано на сезон, на цей час бігмен проходить медогляд. Очікується, що він візьме участь в домашньому фіналі чотирьох Кубка України.

Раніше, визначено розклад матчів першого ігрового тижня Суперліги.