Визначено розклад матчів першого ігрового тижня Суперліги

6 жовтня стартує чемпіонат України

Джерело - ФБУ.

Наступного тижня стартує новий сезон української баскетбольної Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Цього року в елітному дивізіоні можуть зіграти 11 команд - востаннє стільки клубів в Суперлізі стартувало у 2014 році.

Регулярний чемпіонат починається у вівторок, 6 жовтня. До вашої уваги повний розклад першого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч, в рамках якого буде зіграно 9 матчів:

6 жовтня

Харківські Соколи - Миколаїв

7 жовтня

Прометей - Запоріжжя

8 жовтня

Дніпро - Миколаїв

Харківські Соколи - Черкаські Мавпи

Київ-Баскет - Одеса

Тернопіль - Хімік

10 жовтня

Дніпро - Черкаські Мавпи

Тернопіль - Одеса

Київ-Баскет - Хімік

Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Одесу у контрольному матчі.