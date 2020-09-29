Визначено розклад матчів першого ігрового тижня Суперліги

Джерело - ФБУ.
Наступного тижня стартує новий сезон української баскетбольної Суперліги.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Цього року в елітному дивізіоні можуть зіграти 11 команд - востаннє стільки клубів в Суперлізі стартувало у 2014 році.
Регулярний чемпіонат починається у вівторок, 6 жовтня. До вашої уваги повний розклад першого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч, в рамках якого буде зіграно 9 матчів:
6 жовтня
Харківські Соколи - Миколаїв
7 жовтня
Прометей - Запоріжжя
8 жовтня
Дніпро - Миколаїв
Харківські Соколи - Черкаські Мавпи
Київ-Баскет - Одеса
Тернопіль - Хімік
10 жовтня
Дніпро - Черкаські Мавпи
Тернопіль - Одеса
Київ-Баскет - Хімік
Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Одесу у контрольному матчі.