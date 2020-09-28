Найтитулованіший клуб України готовий повернутися до Суперліги

На Виконкомі ФБУ було проголосовано за участь столичного клубу у сезоні

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 28 вересня, в рамках Виконкому Федерації баскетболу України було проголосовано за участь легендарного київського Будівельника в наступному сезоні Суперліги 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У листі ФБУ Будівельник підтвердив готовність взяти участь у наступному сезоні Суперліги, гарантувавши фінансові та організаційні можливості для стабільного фінансування будь-яких витрат клубу та участі в наступному сезоні.

Процедура погашення боргів була узгоджена з ФІБА. Згідно з нею Будівельник погасив всі борги за винятком одного, який обіцяє закрити найближчим часом. У цьому випадку клуб стане 11-м учасником Суперліги. Київський клуб має виплатити останній борг до 2-го жовтня, у цьому випадку останній бан буде знято.

Таким чином, Будівельник виконає всі умови для участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону А (Суперліга) сезону 2020/21.

Виконкому ФБУ одноголосно проголосував за включення Будівельника до участі у ХХХ Чемпіонаті України з баскетболу 2020/21 у разі виконанням клубом всіх вимог ФІБА.

Востаннє 10-разовий чемпіон України брав участь в елітному дивізіоні в сезоні 2017/18, після якого отримав бан від ФІБА через заборгованості та пропустив сезони 2018/19 та 2019/20.

Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Одесу у контрольному матчі.