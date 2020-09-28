 Найтитулованіший клуб України готовий повернутися до Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо Київ – Гент: анонс і прогноз матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 2704
Костюк - Хібіно: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE
Вчора 21:04 453
Луческу: Найголовніше - забути рахунок першого матчу
Вчора 18:23 995
Світоліна перемогла Грачову у першому колі Roland Garros
Вчора 18:06 1693
Завацька програла Бертенс у першому колі Roland Garros
Вчора 16:07 545
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5
Вчора 13:09 55735 1
Суркіс назвав умову нових трансферів Динамо
Вчора 12:45 3549
В УПЛ назвали найкращого тренера четвертого туру
Вчора 11:28 864
Гладкий – найкращий гравець 4 туру УПЛ
Вчора 11:15 1103
Яремчук хоче покинути Гент до закриття трансферного вікна
Вчора 10:45 1857
Блоги
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
Вчора 21:40 552
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік Стас Лысак
Вчора 19:00 731
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається Андрій Твердохліб
Вчора 18:46 650
Мік Шумахер повторив легендарний обгін свого батька
Мік Шумахер повторив легендарний обгін свого батька Стас Лысак
Вчора 18:00 922
Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів
Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів Стас Лысак
Вчора 17:30 6020 1
Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням
Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням Стас Лысак
Вчора 16:30 637
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження Стас Лысак
Вчора 15:30 456
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
Вчора 14:37 1095
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди Стас Лысак
Вчора 11:30 2850
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 08:34 571
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут Андрій Твердохліб
27.09.2020 21:47 3458
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2 Андрій Твердохліб
27.09.2020 20:18 1589
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор Андрій Твердохліб
27.09.2020 18:27 4104
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг Андрій Твердохліб
27.09.2020 15:23 4886
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі Андрій Твердохліб
27.09.2020 12:15 2990
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою Стас Лысак
27.09.2020 08:27 1917
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм Андрій Твердохліб
26.09.2020 15:04 6112
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох Андрій Твердохліб
26.09.2020 14:41 967
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону Андрій Твердохліб
26.09.2020 14:13 911
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха Андрій Твердохліб
26.09.2020 12:31 1154
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
28 Вересня 2020
23:57 Футбол Динамо Київ – Гент: анонс і прогноз матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів 2704
23:51 Футбол Ліверпуль здобув вольову перемогу над Арсеналом у 3 турі АПЛ 143
23:39 Футбол Болонья вдома розгромила Парму у 2 турі Серії А 121
23:25 Баскетбол Найтитулованіший клуб України готовий повернутися до Суперліги 339
23:10 Футбол Миколенко оцінив шанси Динамо на вихід до Ліги чемпіонів 263
22:55 Хокей Білий Барс - Кременчук 2:9. Огляд матчу 220
22:40 Хокей Донбас здолав Дніпро у півфіналі плей-оф УХЛ 265
22:24 Футбол Вихованець київського Динамо: Росія та Україна - два братні народи 509 1
22:09 Пряма трансляція Ференцварош - Молде: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE 250
22:09 Теніс Світоліна - Грачова 7:6, 6:4. Огляд матчу 297
21:55 Футбол Хавбек Атлетіко Мінейро тренується на базі Динамо 549
21:41 Футбол Астон Вілла розгромила Фулгем у 3 турі АПЛ 265
21:40 Блог Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою 554
21:25 Бокс Сіренко може провести наступний бій у Німеччині 439
21:10 Футбол Леоненко: Фарт Динамо триває, Гент потрібно проходити 396
21:04 Пряма трансляція Костюк - Хібіно: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE 453
20:55 Теніс Бертенс: Мене вразила гра Завацької 504
20:40 Бокс Сіренко: Чарло практично не дав шансів Дерев'янченку 678
20:24 Хокей Кременчук розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ 538
20:10 Футбол Кравець: Луческу всією душею працює на благо Динамо 766
19:55 Єдиноборства Горуна балотується до Львівської міської ради 456
19:40 Футбол Тренер Гента: У Яремчука проблема зі спиною - він хоче грати за наш клуб 460
19:24 Футбол Михайленко може очолити кіпрський клуб 781
19:09 Футбол На матч-відповідь з Динамо прилетіли 20 гравців Гента 896
19:00 Блог Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік 735

Найтитулованіший клуб України готовий повернутися до Суперліги

Вчора 23:25 339 0
На Виконкомі ФБУ було проголосовано за участь столичного клубу у сезоні
Найтитулованіший клуб України готовий повернутися до Суперліги
#Будівельник, #Суперліга

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 28 вересня, в рамках Виконкому Федерації баскетболу України було проголосовано за участь легендарного київського Будівельника в наступному сезоні Суперліги 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У листі ФБУ Будівельник підтвердив готовність взяти участь у наступному сезоні Суперліги, гарантувавши фінансові та організаційні можливості для стабільного фінансування будь-яких витрат клубу та участі в наступному сезоні. 

Процедура погашення боргів була узгоджена з ФІБА. Згідно з нею Будівельник погасив всі борги за винятком одного, який обіцяє закрити найближчим часом. У цьому випадку клуб стане 11-м учасником Суперліги. Київський клуб має виплатити останній борг до 2-го жовтня, у цьому випадку останній бан буде знято.

Таким чином, Будівельник виконає всі умови для участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону А (Суперліга) сезону 2020/21. 

Виконкому ФБУ одноголосно проголосував за включення Будівельника до участі у ХХХ Чемпіонаті України з баскетболу 2020/21 у разі виконанням клубом всіх вимог ФІБА. 

Востаннє 10-разовий чемпіон України брав участь в елітному дивізіоні в сезоні 2017/18, після якого отримав бан від ФІБА через заборгованості та пропустив сезони 2018/19 та 2019/20. 

Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Одесу у контрольному матчі.

Коментарі ()