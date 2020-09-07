Легендарний Будівельник отримає нове життя

Джерело - Чемпіон.

Славетний київський Будівельник, зусиллями спортивних активістів, буде відроджено. Поки що в Лізі з електронного баскетболу.

Про це повідомив один із засновників Ліги Денис Давидов.

"В Україні відроджуються клуби. Сьогодні ми можемо презентувати в рамках Першої в Україні Електроної кібербаскетбольної Ліги, відродження славетного бренду БК Будівельник.

У цей нелегкий для спорту час, електроний спорт стає тим містком між традиційним спортом та людьми, які займаються його електроними відтвореннями.

Бренд Будівельник це стлаветна історія українскького спортуу. І ми маємо надію, що створення електронного баскетбольного клубу це тільки початок. Ростер клубу - це видатні українскі спортсмени з електроного баскетболу. Маємо надію, що через де який час ми знову побачимо в Суперлізі й відроження басектбольного клубу Будівельник", - зазначив функціонер.

Додамо, є надія та підстави сподіватися, що найближчим часом відбудеться й відродження баскетбольний клуб Будівельник - знаного в усьому світі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було створено першу професійну команду з електронного баскетболу – eBC DNIPRO.