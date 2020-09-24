Визначились суперники Дніпра у Кубку Європи

Чемпіон України отримав суперників, з якими гратиме на євроарені

Джерело - ФБУ.

Відбулися чергові матчі кваліфікації ЛЧ, які визначили всіх суперників Дніпра по груповому раунду Кубка Європи.

Про це повідомляє ФБУ.

Тож, цими командами стали: Лондон Лайонс (Велика Британія), Фрібург (Швейцарія) та Анвіл (Польща).

Раніше, Дніпро програв нідерландському Гронінгену і не зумів подолати перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. То ж продовжить свої виступи на євроарені в рамках Кубку Європи ФІБА.

Клуби, які програли свої матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, разом із Дніпром сформували групу Е Кубка Європи ФІБА. В групі В, нагадаємо, зіграють українські Київ-Баскет та Прометей, болгарський Рілскі, четверту команду буде визначено пізніше.