Дніпро виступатиме у Кубку Європи

Джерело - Чемпіон.

Дніпро зазнав розгромної поразки у матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись нідерландському Гронінгену.

Команда Дениса Журавльова, пропустивши потужний ривок суперника на старті матчу, протягом усієї дистанції знаходилась в ролі наздогоняючої.

У підсумку українська команда поступилася із різницею у 35 очок та тепер зіграє у Кубку Європи ФІБА.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, 1 раунд

22 вересня

Гронінген (Нідерланди) - Дніпро (Україна) 88:53 (26:16, 27:10, 14:16, 21:11)

Дніпро: Закурдаєв 13 + 2 перехоплення, Тимофеєнко 10 + 4 передачі - 4 втрати, Бондарчук 4 + 9 підбирань + 2 передачі, Дугат 1 - 3 втрати, Кравцов 0 - 5 втрат - старт, Шундель 13 - 3 втрати, Корнієнко 12, Фесенко 0 + 9 підбирань - 5 втрат, Коломойський 0, Натяжко 0