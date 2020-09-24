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Захисник збірної України залишив Промітеас

Сьогодні 14:02 415 0
Липовий провів три сезони у грецькому клубі
Захисник збірної України залишив Промітеас
#Липовий

Джерело - Чемпіон.

Захисник національної збірної України Олександр Липовий залишив грецький Промітеас, у складі якого виступав протягом трьох останніх сезонів.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Хочу подякувати керівництву клубу та команді Промітеас і, звичайно ж, тренерові, який вірив у мене весь цей час. Також фанатам. Разом ми посідали друге місце в чемпіонаті Греції, виходили в фінал Кубка і ТОП-8 Єврокубка. Дякую вам за все. Весь цей час я відчував, що ми справжня родина.

За деяких причин я залишаю клуб і бажаю гарного сезону. Хай щастить", - зазначив Липовий.

У національній першості українець в сезоні 2019/20 відіграв в 17 поєдинках і за 23.7 хвилини на майданчику, набирав 8.0 очка, робив 3.4 підбирання і 1.7 передачі.

У Єврокубку Липовий взяв участь у 14 матчах, набираючи 8.9 очка, роблячи 3.3 підбирання та 1.7 передачі в середньому за 26.4 хвилини на майданчику.

Раніше, Дніпро програв Гронінгену та вилетів із Ліги чемпіонів.

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