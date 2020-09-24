У двох гравців Черкаських Мавп виявлено коронавірус

Контрольні матчі проти Київ-Баскета скасовано

Джерело - ФБУ.

Контрольні матчі між Черкаськими Мавпами та Київ-Баскетом, що мали відбутися 23 і 24 вересня в Черкасах, скасовано.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Причина - сумнозвісний коронавірус.

Напередодні керівництво, тренерський штаб та гравці Черкаських Мавп здали тести на наявність Covid-19. У двох баскетболістів результат позитивний. Прізвища не називаються, але у клубі запевняють, що захворювання проходять у легкій формі.

Раніше, Дніпро програв Гронінгену та вилетів із Ліги чемпіонів.