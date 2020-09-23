 FIBA планує змінити формат Ліги чемпіонів | Баскетбол | Champion.com.ua
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FIBA планує змінити формат Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:09 210 0
Організація може провести скорочений сезон
FIBA планує змінити формат Ліги чемпіонів
#ФІБА

Джерело - ФБУ.

У регулярному сезоні Ліги чемпіонів ФІБА сезону 2020/2021 буде змінено формат, щоб допомогти клубам і турніру адаптуватися до екстреної ситуації під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Остаточне рішення ще не прийнято, проте клуби вже були проінформовані про намір ФІБА і, як очікується, погодяться на більш короткий і гнучкий формат регулярного сезону з меншою кількістю ігор. Про це повідомляє європейська преса.

У ліги немає жодного наміру створювати окремі локації по всій Європі задля проведення матчів в регулярному чемпіонаті. Команди будуть продовжувати подорожувати між різними країнами. Менша кількість ігор означає менший ризик і більше шансів провести нормальний сезон.

Раніше, Дніпро програв Гронінгену та вилетів із Ліги чемпіонів.

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