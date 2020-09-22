Заради повернення Будівельника ФБУ готова змінити регламент Суперліги

Джерело - sport.ua.
Федерація баскетболу України винесла на розгляд клубів-учасників Суперліги питання про зміну формату майбутнього сезону.
Про це повідомляє Планета Баскетбол
Так, пропонується скоротити число кіл в сезоні з запланованих чотирьох до трьох.
Цей хід пов'язаний з імовірним розширенням ліги: ФБУ допускає появу на старті сезону 11-ї команди. Втім, поки про це не говорять як про факт - скоріше, як про можливість.
11-ю командою, як повідомлялося, може стати київський Будівельник.
Процес відродження легендарного клубу вельми далекий від завершення, але протікає більш ніж активно.
Можливі зміни будуть розглянуті на Виконкомі ФБУ, який відбудеться найближчими днями.