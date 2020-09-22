Заради повернення Будівельника ФБУ готова змінити регламент Суперліги

Легендарний київський клуб може повернутися вже в цьому сезоні

Федерація баскетболу України винесла на розгляд клубів-учасників Суперліги питання про зміну формату майбутнього сезону.

Про це повідомляє Планета Баскетбол

Так, пропонується скоротити число кіл в сезоні з запланованих чотирьох до трьох.

Цей хід пов'язаний з імовірним розширенням ліги: ФБУ допускає появу на старті сезону 11-ї команди. Втім, поки про це не говорять як про факт - скоріше, як про можливість.

11-ю командою, як повідомлялося, може стати київський Будівельник.

Процес відродження легендарного клубу вельми далекий від завершення, але протікає більш ніж активно.

Можливі зміни будуть розглянуті на Виконкомі ФБУ, який відбудеться найближчими днями.