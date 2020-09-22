В останній раз київський клуб виступав у чемпіонаті України в сезоні 2017/18

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник, найтитулованіший клуб в історії українського баскетболу, може повернутися до Суперліги в наступному сезоні 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Київський клуб позбувся майже від всіх санкцій з боку ФІБА-Європа і знаходиться в кроці від виплати останніх боргів. Також активізувалася офіційна сторінка клубу в Facebook. 10-разовий чемпіон України може взяти участь вже в майбутньому сезоні Суперліги.

В останній раз Будівельник виступав в чемпіонаті України в сезоні 2017/18, коли столичний клуб в статусі чинного чемпіона не зміг пройти МБК Миколаїв в першому раунді плей-оф.

Раніше, БК Запоріжжя став переможцем передсезонного турніру у Миколаєві.