БК Запоріжжя став переможцем передсезонного турніра у Миколаєві

Команда Плеханова виграла всі три матчі

Джерело - Чемпіон.

В Миколаєві завершився передсезонний турнір за участі чотирьох клубів Суперліги Парі-Матч.

В рамках третього ігрового дня БК Запоріжжя, здолавши Черкаські Мавпи, здобув третю перемогу у трьох матчах, ставши переможцем турніру. Мавпи, в свою чергу, посіли останнє місце, програвши всі три матчі у Миколаєві.

Господарі турніру МБК Миколаїв здобув другу перемогу, здолавши южненський Хімік. Корабели посіли друге місце, вигравши два з трьох домашніх матчі. Хімік став третім з однією перемогою в активі.

Контрольні матчі

20 вересня

БК Черкаські Мавпи - БК Запоріжжя 57:89 (19:27, 18:20, 16:16, 4:26)

МБК Миколаїв - Хімік 94:85 (27:24, 15:28, 30:12, 22:21)

Нагадаємо, фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Южному.