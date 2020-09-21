 БК Запоріжжя став переможцем передсезонного турніра у Миколаєві | Баскетбол | Champion.com.ua
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БК Запоріжжя став переможцем передсезонного турніра у Миколаєві

Сьогодні 11:15 58 0
Команда Плеханова виграла всі три матчі
БК Запоріжжя став переможцем передсезонного турніра у Миколаєві
#Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

В Миколаєві завершився передсезонний турнір за участі чотирьох клубів Суперліги Парі-Матч.

В рамках третього ігрового дня БК Запоріжжя, здолавши Черкаські Мавпи, здобув третю перемогу у трьох матчах, ставши переможцем турніру. Мавпи, в свою чергу, посіли останнє місце, програвши всі три матчі у Миколаєві.

Господарі турніру МБК Миколаїв здобув другу перемогу, здолавши южненський Хімік. Корабели посіли друге місце, вигравши два з трьох домашніх матчі. Хімік став третім з однією перемогою в активі.

Контрольні матчі
20 вересня

БК Черкаські Мавпи - БК Запоріжжя 57:89 (19:27, 18:20, 16:16, 4:26)

МБК Миколаїв - Хімік 94:85 (27:24, 15:28, 30:12, 22:21)

Нагадаємо, фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Южному.

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