Фінал чотирьох Кубка України покажуть два телеканали

Матчі відбудуться з уболівальниками на трибунах

Джерело - ФБУ.

Вже наступного тижня в Южному відбудуться матчі Фіналу чотирьох Кубка України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

В рамках півфінальних протистоянь Київ-Баскет зіграє з господарями майданчика Хіміком, а чинний володар трофея Дніпро протистоятиме Одесі.

Матчі проходитимуть з уболівальниками на трибунах, однак арена СК Олімп на цих матчах може бути заповнена лише на 25%, а продаж квитків відбуватиметься виключно в форматі онлайн.

Уболівальники, які не зможуть потрапити на трибуни під час вирішальних матчів Кубка, зможуть подивитися поєдинки у прямому ефірі на ТБ.

До вашої уваги розклад трансляцій півфінальних матчів та фіналу Кубка України-2020:

3 жовтня

14:00 Півфінал. Одеса - Дніпро, трансляція на XSPORT.

17:00 Півфінал. Хімік - Київ-Баскет, трансляція на Oboz TV.

4 жовтня

14:00 Фінал. Трансляція на XSPORT та Oboz TV.

Раніше, БК Запоріжжя став переможцем передсезонного турніру у Миколаєві.