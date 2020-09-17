Фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Южному

Турнір відбудеться 3-4 жовтня

Джерело - ФБУ.

Фінал чотирьох Кубка України, що відкриє новий баскетбольний сезон, відбудеться у місті Южне (СК Олімп).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

3 та 4 жовтня пройдуть півфінали та фінал національного Кубка, вирішальні матчі якого було перенесено з березня 2020 року у зв’язку з пандемією коронавірусу. Дати проведення Фіналу чотирьох було затверджено під час Виконкому ФБУ. Півфінальні пари залишаються незмінними:

Півфінали

3 жовтня

Одеса - Дніпро

Хімік - Київ-Баскет

4 жовтня

ФІНАЛ

Раніше, БК Запоріжжя переміг МБК Миколаїв у контрольному матчі.