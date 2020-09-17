Фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Южному

Джерело - ФБУ.
Фінал чотирьох Кубка України, що відкриє новий баскетбольний сезон, відбудеться у місті Южне (СК Олімп).
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
3 та 4 жовтня пройдуть півфінали та фінал національного Кубка, вирішальні матчі якого було перенесено з березня 2020 року у зв’язку з пандемією коронавірусу. Дати проведення Фіналу чотирьох було затверджено під час Виконкому ФБУ. Півфінальні пари залишаються незмінними:
Півфінали
3 жовтня
Одеса - Дніпро
Хімік - Київ-Баскет
4 жовтня
ФІНАЛ
Раніше, БК Запоріжжя переміг МБК Миколаїв у контрольному матчі.