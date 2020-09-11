Клуб підписав четвертого легіонера

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Парі-Матч Прометей підписав американця Супріма Ханнаха, який вигравав з Прометеєм Вищу лігу в сезоні 2018/2019 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон Ханнах провів у клубі російської Суперліги Новосибірську, в складі якого відіграв 9 матчів. Американець отримував 35.2 хвилини ігрового часу, набирав 16.6 очка (30.0% триочкових), робив 4.2 підбирання та 4.0 передачі.

Ханнах став четвертим легіонером у складі клубу з Кам'янського, за який також виступають Майкл Маєрс, Маркіз Рід і Ді Джей Стефенс. Позицію першого номера в команді Віталія Чернія крім Ханнаха закривають українці Денис Лукашов та Ілля Сидоров.

Раніше, Черкаські Мавпи підсилилися досвідченим американським захисником.