Черкаські Мавпи підсилилися досвідченим американським захисником

Останні два сезони Камерон провів у Фінляндії

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи підсилилися американським захисником Камероном Джонсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний баскетболіст пограв у G-Лізі, чемпіонатах Греції, Фінляндії та Єдиній лізі ВТБ. Також грав у Літній лізі НБА та передсезонних матчах за Голден Стейт Ворріорс.

Камерон є випускником університету Північної Арізони, який він завершив в 2011-му році. Після кар'єри в NCAA Джонс намагався потрапити в НБА, де грав у Літній лізі за Маямі Хіт, Орландо Меджік та Голден Стейт Воріорс. Потім грав за фарм-клуби цих організацій у G-Лізі.

У Європі Джонс захищав кольори пітерського Зеніта (2014/15). Також пограв у чемпіонаті Ізраїлю за Нес Зіона. В Греції виступав за Аркадікос, Кіміс і Лавріо.

Останні два сезони Камерон Джонс провів Каухайокі Карху, разом з яким двічі став чемпіоном Фінляндії. У сезоні 2018/19 Джонс став MVP фінальної серії чемпіонату Фінляндії. Джонс був одним із лідерів Карху. У сезоні 2019/20 він провів 34 матчі, у середньому за гру здобував 16,2 очка, робив 4,3 підбирання та віддавав 5,6 передачі.

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