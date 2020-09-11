Харківські Соколи через спалах коронавірусу скасували всі матчі

У гравців клубу виявили коронавірус

Двоє гравців баскетбольного клубу Харківські Соколи здали позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба харківської команди

Баскетболісти Харківських Соколів перед виїздом в Запоріжжя на Меморіал В'ячеслава Гаврилова пройшли ПЛР-тестування на COVID-19. Два тесту показали позитивний результат, передає Укрінформ.

Згідно з медичним протоколом про проведення змагань керівництвом клубу було прийнято рішення відмовитися від участі в турнірі і відразу повернутися до Харкова.

У Харкові всі гравці й адміністративний штат команди будуть відправлені на самоізоляцію. Баскетболісти, які отримали позитивні результати тестування, знаходитимуться під наглядом лікарів. Уже через кілька днів весь склад команди знову пройде ПЛР-тестування.

Раніше, Харківські Соколи підписали американського форварда.