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Харківські Соколи підписали американського форварда

Сьогодні 15:24 416 0
Харківські Соколи підписали американського форварда

Джерело - Чемпіон.

Клуб Суперліги Харківські Соколи оголосив про підписання контракту з американським форвардом Брендоном Боггзом (195 см, 86 кг).

Про це повідомляється на сайті Федерації баскетболу України.

28-річний баскетболіст, який виступає на позиції легкого форварда, є випускником університету Західної Кароліни. Боггз виступав в норвезькому Кьонгсберзі, два роки відіграв в англійському Брістоль Файерс, а також один сезон в чеському клубі Острава.

У сезоні 2019/20 американець представляв фінський Корбат, у складі якого в 36 матчах набирав 12.8 очка і робив 4 підбирання в середньому за гру, реалізовуючи 37.3% триочкових кидків.

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