Джерело - Чемпіон.

В Україні представили третій кібербаскетбольний клуб з колоритною назвою - Lviv Boars, тобто Львівські Кабани.

Цікаво, що до складу команди увійшли колишні професіональні баскетболісти - Ростислав Зелик і Андрій Бутковський. Раніше було представлено eBC Dnipro та Будівельник.

Нагадаємо, регулярний чемпіонат України буде проводитися на базі баскетбольного симулятора NBA 2K в режимі PRO-AM 5×5, який дає можливість грати в улюблену гру всім бажаючим. Зазначимо, що старт чемпіонат України заплановано на 14 жовтня.