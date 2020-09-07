Дніпро втретє поступився у Туреччині

Джерело - ФБУ.
Дніпро втретє поступився на передсезонному турнірі Gloria Cup у Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Цього разу команда Дениса Журавльова програла Анадолу Ефес - 61:99.
Суперники домінували впродовж усього ігрового часу, вигравши всі чверті з суттєвою перевагою. За українців дебютував В’ячеслав Кравцов, який напередодні приєднався до команди після підписання угоди.
Раніше Дніпро поступився на турнірі Бахчешехіру (70:97) та Галатасараю (73:91).
Gloria Cup
6 вересня
Анадолу Ефес (Туреччина) - Дніпро (Україна) 99:61 (21:18, 21:12, 23:13, 28:18)
Раніше, Прометей вирвав перемогу у драматичному фіналі домашнього турніру.