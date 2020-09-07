Прометей вирвав перемогу у драматичному фіналі домашнього турніру

Переможець визначився в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

У Кам’янському завершився передсезонний турнір команд Суперліги Парі-Матч Кубок Прометея.

У першому поєдинку дня зустрілися Черкаські Мавпи та Запоріжжя, які до того мали по дві поразки. Команда з Черкас здобула перемогу з перевагою у два очки.

Ще найбільш драматичнішим видався вирішальний матч турніру. До очної зустрічі Прометей та Київ-Баскет мали по дві перемоги. Переможець визначився в овертаймі. Прометей виграв домашній передсезонний турнір.

Кубок Прометея

3 тур, 6 вересня

Черкаські Мавпи - Запоріжжя 81:79 (17:16, 13:16, 32:16, 19:31)

Прометей - Київ-Баскет 90:88 ОТ (23:15, 14:28, 23:19, 19:17, 11:9)